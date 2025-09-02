André Villas-Boas deseja homenagear Jorge Costa com título de campeão

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, expressou hoje o desejo de homenagear a memória do ex-diretor para o futebol profissional Jorge Costa com a conquista do título de campeão da I Liga portuguesa.

"Foi um ano difícil, pelos resultados que o FC Porto obteve na época passada, e é nas alturas de dificuldade que estão os grandes homens. O Jorge Costa acreditou que isto não era um 'sprint', mas sim uma maratona. Nós estamos rejuvenescidos, sabendo de antemão que faltam 30 jogos, mas gostávamos muito de homenagear o Jorge com a conquista do título de campeão nacional", frisou André Villas-Boas.

Em declarações na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois da cerimónia oficial de homenagem a Jorge Costa e Diogo Jota, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), André Villas-Boas agradeceu a homenagem "justa e digna" aos dois ex-futebolistas da história do clube, tendo "diferentes legados e personalidades".

"O Jorge é a representação de um líder perfeito e defensor dos grandes valores do FC Porto. É alguém muito especial para mim, que nunca me abandonou e esteve sempre ao meu lado. Muito acarinhado por todos, com uma presença que enchia balneários e espaços físicos. A sua presença física deixa-nos, mas estamos todos imbuídos do seu espírito, não apenas no FC Porto, como ainda na FPF", destacou.

André Villas-Boas lembrou ainda o falecimento do seu antecessor no cargo, o ex-presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, num "ano muito complicado para a família portista", para recordar duas figuras que são "a força motriz" do clube nortenho.

"O Jorge Costa detetou muito talento e ajudou-nos a afinar a equipa para este ano. Teve um papel fundamental no rejuvenescimento de uma forma de acreditar que é possível. Vimos muitos jogadores este ano a fazer uma autocrítica e a reconhecer onde erraram e têm de evoluir. É na força interior que carregamos agora que temos de projetar no tempo", vincou o presidente e antigo treinador do conjunto portista.

Diogo Jota, igualmente homenageado na cerimónia, também mereceu palavras de elogio de André Villas-Boas, lembrando a criação da equipa de 'e-sports' do clube, em colaboração com o malogrado futebolista, que ficará "perpetuado no tempo".

"O Diogo era um homem de simplicidade e sorriso fulminante que contagiava toda a gente, com uma família fantástica e humilde. Deixa muitas memórias. Diogo Jota emocionava todos pela sua forma de estar. Com o FC Porto, instituiu algo que lhe era muito especial. Era um campeão de 'e-sports' e estamos muito orgulhosos por perpetuar no tempo a sua memória, através da Luna [nome da equipa]", ressalvou.

Diogo Jota, aos 28 anos, e André Silva, aos 25, perderam a vida no dia 03 de julho, num acidente de viação, enquanto Jorge Costa, aos 53 anos, em 05 de agosto, sentiu-se mal no centro de treinos do FC Porto, clube no qual desempenhava as funções de diretor para o futebol profissional, entrando em paragem cardiorrespiratória.