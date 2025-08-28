Jovem violinista do Conservatório brilha na Europa

Durante três semanas em Agosto, o jovem violinista Jesús Madrid, de 17 anos, viveu uma das experiências mais marcantes da sua vida. Subiu aos palcos da Concertgebouw, em Amesterdão, e da Elbphilharmonie, em Hamburgo, que são duas das salas de concerto mais prestigiadas do mundo, como integrante da Concertgebouw Young, programa de preparação orquestral organizado pela famosa Concertgebouworkest, considerada uma das melhores orquestras sinfónicas do planeta.

Esta foi a primeira vez que um aluno do Conservatório – Escola das Artes da Madeira conseguiu alcançar esta distinção, depois de ter sido seleccionado entre centenas de jovens candidatos de toda a Europa.

Foi uma experiência incrível, onde aprendi muito não só com os meus professores de naipe e de música de câmara, mas também com os meus colegas e com a maestrina Elim Chan. Vou recordá-la com muito carinho Jesús Madrid, jovem violinista

O programa, de carácter intensivo, juntou jovens músicos entre os 14 e os 17 anos, proporcionando ensaios de orquestra e de naipe, aulas de música de câmara e workshops. Nesta edição, os concertos apresentaram a Sinfonia n.º 5 de Shostakovich, o Concerto para Violoncelo de Elgar e a estreia holandesa de Moondog, da compositora Elizabeth Ogonek, sob a direcção da maestrina Elim Chan.

Natural de Valencia, Venezuela, Jesús Madrid iniciou os estudos de violino em 2013. Em 2023 mudou-se para a Madeira, onde ingressou no Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório, na classe do professor Norberto Gomes. Actualmente, a frequentar o 2.º ano, integra a Orquestra Sinfónica do Conservatório e o Estúdio de Música Antiga, tendo também conquistado lugar em orquestras de jovens como a Jovem Orquestra Portuguesa e a OJ.COM.

A direcção do Conservatório destaca que esta conquista evidencia, para além do talento e dedicação do jovem violinista, o esforço continuado da instituição e a orientação pedagógica do seu professor de instrumento, professor Norberto Gomes. "A participação de Jesús Madrid no Concertgebouw Young é um passo significativo na sua formação e reflecte o investimento numa política pública de ensino artístico de excelência na Região. Estamos orgulhosos e empenhados em continuar a preparar os nossos alunos para desafios desta dimensão", sublinhou.