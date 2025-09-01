340 alunos da Francisco Franco colocados na 1.ª opção no ensino superior

A Escola Secundária Francisco Franco dá conta, em nota emitida, que 340 alunos do estabelecimento de ensino foram colocados no ensino superior na primeira opção. De acordo com o 'ENES 2025 – Estatísticas de Candidatos e Colocados’, referente à primeira fase do concurso nacional de acesso 2025, 34 alunos foram colocados em cursos de medicina.

Em termos de percentagem de colocados por opção no ensino superior, 74% dos finalistas da 'Francisco Franco' ingressaram na primeira opção (340 alunos); 16% na segunda opção (74 alunos) e 5% na terceira opção (23 alunos). Nas restantes opções ‘entraram’ 21 alunos.

Tendo em conta os dados da Direção-Geral do Ensino Superior relativos à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso, a Secundária de Francisco Franco superou a média nacional de colocações na primeira opção em 10,9%.

Dos 458 colocados na primeira fase, vários alunos ingressaram em cursos do top 10 dos cursos com notas de último colocado mais altas: Engenharia Aeroespacial (Universidade do Minho), média do último colocado 188,5; Engenharia e Gestão Industrial (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), média do último colocado 186,5; Medicina (Faculdade de Medicina da Universidade do Porto), média do último colocado 185,3; Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa), média do último colocado 185,1; Engenharia Aeroespacial (Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa), média do último colocado 185,0 e Engenharia Aeroespacial (Universidade de Aveiro), média do último colocado 183,8.

Os cursos de ensino superior que receberam mais alunos da 'Francisco Franco' foram: Gestão (40); Medicina e Ciclo Básico de Medicina (34); Engenharia Informática (24); Arquitetura (18); Educação Básica (18); Direito e Engenharia Mecânica (17) e Design (16).

"Sublinhe-se que 93% dos alunos da Escola Secundária de Francisco Franco ficaram colocados na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, tendo 95% dos estudantes admitidos sido colocados numa das suas três primeiras opções. A média nacional foi de 90,1% de colocações e de 90,9% de colocações nas três primeiras opções, de acordo com informação do “ENES 2025 – Estatística de candidatos e colocados” e da Direção-Geral do Ensino Superior", termina a escola.