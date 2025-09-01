 DNOTICIAS.PT
Madeira

340 alunos da Francisco Franco colocados na 1.ª opção no ensino superior

34 estudantes entraram em cursos de medicina

Alguns dos alunos finalistas da 'Francisco Franco'.
Alguns dos alunos finalistas da 'Francisco Franco'., Foto Escola Secundária Francisco Franco

A Escola Secundária Francisco Franco dá conta, em nota emitida, que 340 alunos do estabelecimento de ensino foram colocados no ensino superior na primeira opção. De acordo com o 'ENES 2025 – Estatísticas de Candidatos e Colocados’, referente à primeira fase do concurso nacional de acesso 2025, 34 alunos foram colocados em cursos de medicina. 

Em termos de percentagem de colocados por opção no ensino superior, 74% dos finalistas da 'Francisco Franco' ingressaram na primeira opção (340 alunos); 16% na segunda opção (74 alunos) e 5% na terceira opção (23 alunos). Nas restantes opções ‘entraram’ 21 alunos.

Tendo em conta os dados da Direção-Geral do Ensino Superior relativos à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso, a Secundária de Francisco Franco superou a média nacional de colocações na primeira opção em 10,9%.

Dos 458 colocados na primeira fase, vários alunos ingressaram em cursos do top 10 dos cursos com notas de último colocado mais altas: Engenharia Aeroespacial (Universidade do Minho), média do último colocado 188,5; Engenharia e Gestão Industrial (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto), média do último colocado 186,5; Medicina (Faculdade de Medicina da Universidade do Porto), média do último colocado 185,3; Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa), média do último colocado 185,1; Engenharia Aeroespacial (Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa), média do último colocado 185,0 e Engenharia Aeroespacial (Universidade de Aveiro), média do último colocado 183,8.

Os cursos de ensino superior que receberam mais alunos da 'Francisco Franco' foram: Gestão (40); Medicina e Ciclo Básico de Medicina (34); Engenharia Informática (24); Arquitetura (18); Educação Básica (18); Direito e Engenharia Mecânica (17) e Design (16).

"Sublinhe-se que 93% dos alunos da Escola Secundária de Francisco Franco ficaram colocados na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, tendo 95% dos estudantes admitidos sido colocados numa das suas três primeiras opções. A média nacional foi de 90,1% de colocações e de 90,9% de colocações nas três primeiras opções, de acordo com informação do “ENES 2025 – Estatística de candidatos e colocados” e da Direção-Geral do Ensino Superior", termina a escola. 

0
 Comentários