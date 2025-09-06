Prémio ‘Joaquim Pestana’ distingue 127 alunos de Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos realizou, na sexta-feira, no Museu de Imprensa da Madeira, a cerimónia de entrega da XII edição dos Prémios de Mérito Escolar Joaquim Pestana, que distinguiu 127 alunos do concelho pelo seu desempenho académico ao longo do ano letivo 2024-2025.

Instituído pelo atual executivo municipal, o prémio nasceu com o objectivo de reconhecer e valorizar o esforço, a dedicação e a superação dos alunos de todos os níveis de ensino. Abrange os melhores alunos desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico até ao Ensino Secundário, incluindo alunos dos cursos CEF, dos PCA e das Unidades Especializadas.

Cada aluno distinguido recebeu um diploma de mérito e um cheque-oferta FNAC no valor de 50 euros, num investimento global suportado pelo orçamento municipal, que ultrapassa os 6.000 euros na edição deste ano.

Ao longo das 12 edições do prémio foram já distinguidos mais de 1.400 alunos, "num percurso que consolidou esta cerimónia como um dos momentos mais simbólicos do calendário educativo do concelho, marcando o início do novo ano lectivo", refere a autarquia.. Mais do que premiar resultados, a Câmara diz que quis afirmar, desde o início, que a educação é uma prioridade e que o mérito deve ser reconhecido e celebrado.

Para a presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, que desde 2013 teve a seu cargo o pelouro da educação, esta edição tem um significado especial, por marcar o encerramento de um ciclo:

Quando criámos este prémio, quisemos deixar um sinal claro do valor que damos à educação e ao esforço individual. Hoje, ao ver tantos jovens distinguidos, sentimos que esta aposta valeu a pena. São eles que transportam consigo o futuro do nosso concelho e é a pensar neles que construímos políticas educativas que ultrapassam mandatos e ciclos políticos. Sónia Pereira, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

A cerimónia contou com a presença do director regional de Educação, Marco Gomes, alunos premiados, encarregados de educação, directores das escolas do concelho, representantes da comunidade educativa e entidades concelhias e regionais. Foi um momento para reconhecer trajectos individuais, valorizar conquistas e reafirmar o papel central da educação no desenvolvimento do município.