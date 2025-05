Soprano Carmen Giannattasio no tradicional concerto da Festa da Flor

Conforme noticiou o DIÁRIO na sua edição impressa, o tradicional concerto da Festa da Flor, organizado pela Orquestra Clássica da Madeira (OCM), contará, na edição deste ano, com a participação da soprano italiana Carmen Giannattasio, distinguida com o Primeiro Prémio e o Prémio do Público no ‘Concurso Plácido Domingo’s Operalia’ em Paris de 2002 e com o ‘Gramophone Opera Award em 2011’.

O espectáculo, sob a direcção do maestro Gianluca Marcianò, terá lugar no próximo sábado, dia 3 de Maio, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Há 27 anos que a OCM integra este evento na sua programação com a realização de um Concerto alusivo a esta festividade integrada no cartaz do Turismo da Madeira, considerado um dos mais belos e importantes cartazes da Região.

Carmen Giannattasio e o maestro Gianluca Marcianò propõe-nos um programa baseado em canções napolitanas e italianas, passando também pelas mais belas e desafiantes árias de ópera de todos os tempos, intercalado com obras orquestrais de carácter virtuoso e dramático a serem interpretadas pela Orquestra Clássica da Madeira.

Esta é mais uma proposta artística com obras de Ruggero Leoncavallo, Eduardo Di Capua, Paolo Tosti, Luciano Pavarotti, Ernesto de Curtis, Giuseppe 'Peppino' Turco, Gioachino Rossini, Salvatore Cardillo , Rodolfo Falvo e Pietro Mascagni.

Para este concerto a Orquestra Clássica da Madeira irá integrar na sua estrutura artística dois jovens madeirenses, um aluno do curso profissional de instrumentista do Conservatório – Escola das Artes da Madeira e outro a frequentar o ensino superior.

A decoração é um elemento considerado neste concerto da Festa da Flor. Como tal, serão apresentadas duas toalhas temáticas alusivas a este período, ricas em Bordado Madeira numa parceria com a Bordal-Bordados da Madeira e a ANSA.

“Esta parceria, com a Bordal, reu ne aquilo que nos orienta no desejo de dar ao pu blico o belo atrave s da arte, neste caso a Música e o Bordado Madeira”, regista Norberto Gomes. “É, pois, sob o lema ‘A Música é nosso património’ que a Orquestra Clássica da Madeira assume como sua responsabilidade de oferecer concertos com repertórios de elevada qualidade artística com a melhor companhia, o seu admirável público, contribuindo para o conhecimento e a dinâmica da própria sociedade, levando todo o esplendor da música a preencher os seus corações de alegria”, refere o director artístico da OCM.

Os bilhetes custam 20 euros (com descontos para seniores, jovens e crianças) e podem ser adquiridos na Ticketline, na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros ou no dia do concerto, a partir das 16 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

PROGRAMA

Ruggero Leoncavallo [1857 1919] - Mattinata

Eduardo Di Capua [1865 - 1917] - O sole mio

Paolo Tosti [1846 - 1916] /arr. G. Chiaramello - 'A vucchella

Luciano Pavarotti [1935 - 2007] / arr. Fedor Vrtacnik - Non ti scordar di me

Ernesto de Curtis/ arr. Fedor Vrtacnik - Torna a Surriento

Giuseppe 'Peppino' [1903 - 1980] Turco & Luigi Denza [1846 - 1922] /arr. G. Chiaramello - Funiculi Funiculà

Gioachino Rossini [1792 - 1868] - La danza

Salvatore Cardillo [1874 - 1947] / arr. R. Negri - Core 'ngrato

Rodolfo Falvo [1873 - 1937] /arr. Luís Andrade - Dicitencello vuie

Eduardo Di Capua [1865 - 1917] / arr. R. Negri - I' te vurria vasà

Paolo Tosti [1846 - 1916] - Ideale

Gioachino Rossini [1792 - 1868] - La Gazza Ladra

Ruggero Leoncavallo [1857 1919] - I pagliacci Intermezzo

Pietro Mascagni [1863 - 1945] - Cavalleria Rusticana Intermezzo