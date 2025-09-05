Conservatório recebe harpista internacional

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode vai receber, neste mês de Setembro, a harpista internacional Irina Zingg, que irá ministrar uma masterclass aos alunos desta instituição.

O evento, insere-se no projeto ‘HarpMasters on The Road’, que permitir aos estudantes do Conservatório "aprofundar competências técnicas e artísticas, em contacto direto com uma profissional de reconhecida experiência internacional".

Esta masterclass refleCte a missão do Conservatório de proporcionar formação de excelência e oportunidades práticas aos seus alunos, promovendo o desenvolvimento completo de músicos em formação, pelo que a participação de Irina Zingg contribui para reforçar a ligação entre o Conservatório e a prática musical internacional

Sob a direcção artística da professora Jéssica Sá, a masterclass irá decorrer entre os dias 24 e 28 do corrente mês, no salão nobre da instituição.

As inscrições podem ser realizadas via-email (através do endereço: [email protected]).

A primeira masterclass do ano lectivo do Conservatório irá acolher o projecto ‘HarpMasters on The Road’, uma iniciativa internacional da HarpMasters Academy que leva a prática e o ensino da harpa a diferentes comunidades.

O programa inclui masterclasses, workshops temáticos, recitais e seminários, com foco na troca de conhecimento e experiências entre harpistas.

Cada edição é adaptada às necessidades de cada região, visando "fortalecer a rede de harpistas e incentivar a prática e a apreciação da música da harpa", destaca a intuição em comunicado de imprensa.

Sobre Iryna Zingg

Irina Zingg, harpista russo-suíça, é professora de Harpa na Civica Scuola di Musica Claudio Abbado (Milão) e fundadora e directora artística da HarpMasters Academy & Festival (2006), projecto internacional que promove a tradição da harpa através de academia, festival e edições.

Licenciada com distinção pelo Conservatório Tchaikovsky de Moscovo, estudou com Milda Agazarian e Olga Erdely. Iniciou a carreira no início dos anos 90, em Moscovo e, após a queda da 'cortina de ferro', desenvolveu actividade internacional no Médio Oriente, onde criou o programa educativo “Harp and More” e o projeto “Homenagem a Feiruz”. Tem gravações a solo e em música de câmara.

Doutorada pela Academia Gnessin (2020), com uma tese sobre tratados de harpa do século XVIII-XIX, é autora de artigos e conferências sobre História da Harpa Russa.

Reconhecida pedagoga, lecciona masterclasses em instituições como: Royal College of Music (Londres), Curtis Institute (EUA) e Conservatórios de Turim e Fiesole. Tem participado em júris de concursos internacionais (EUA, Israel, Itália, Coreia, Rússia, entre outros).

Os seus alunos ganharam mais de 20 prémios em competições internacionais e seguem carreiras de sucesso.

Irina é Membro Fundador da Association of Russian Harp Teachers International e tem colaborado com o World Harp Congress Review.