 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem ferido em despiste de moto no Funchal

None
Foto shutterstock

Um homem de 38 anos ficou ferido esta tarde, na sequência de um despiste de moto na Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira, em Santa Luzia, no Funchal.

O motociclista sofreu escoriações nos braços e nas pernas, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Outra equipa da mesma corporação de bombeiros deslocou-se depois ao local para deitar farelo na via.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo