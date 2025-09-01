 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Queda deixa idosa ferida no Funchal

Mulher de 76 anos transportada ao hospital com suspeita de fractura num dos pulsos

None

Uma idosa de 76 anos ficou ferida esta manhã – cerca das 9 horas -, segunda-feira, 1 de Setembro, após uma queda da própria altura na Rua da Infância, no Funchal.

A vítima apresentava suspeita de traumatismo num pulso e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma ambulância de socorro e dois elementos da corporação.

Posteriormente, foi transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo