Queda deixa idosa ferida no Funchal

Uma idosa de 76 anos ficou ferida esta manhã – cerca das 9 horas -, segunda-feira, 1 de Setembro, após uma queda da própria altura na Rua da Infância, no Funchal.

A vítima apresentava suspeita de traumatismo num pulso e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma ambulância de socorro e dois elementos da corporação.

Posteriormente, foi transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.