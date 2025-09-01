Queda deixa idosa ferida no Funchal
Mulher de 76 anos transportada ao hospital com suspeita de fractura num dos pulsos
Uma idosa de 76 anos ficou ferida esta manhã – cerca das 9 horas -, segunda-feira, 1 de Setembro, após uma queda da própria altura na Rua da Infância, no Funchal.
A vítima apresentava suspeita de traumatismo num pulso e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma ambulância de socorro e dois elementos da corporação.
Posteriormente, foi transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
