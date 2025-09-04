Idosa ferida em queda no Garachico

Uma idosa de 80 anos ficou ferida esta quinta-feira, após sofrer uma queda numa escadaria nas proximidades da escola do Garachico.

A vítima bateu com a cara no chão, apresentando suspeita de fractura do nariz, além de ferimentos na face e num braço. O alerta foi dado pelas 12h45 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que empenharam uma ambulância de socorro e uma viatura de apoio, num total de quatro operacionais, devido à localização afastada da estrada.

A idosa foi transportada ao Centro de Saúde de Câmara de Lobos, onde recebeu os primeiros socorros.