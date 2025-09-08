CMF alerta para condicionamento temporário à circulação rodoviária devido à requalificação da Ponte do Mercado

A Câmara Municipal do Funchal informou, esta tarde, que, no âmbito da empreitada municipal de requalificação da Ponte do Mercado e por motivo de atualização, o sistema semafórico ficará desligado entre as 08h00 do dia 09 de setembro de 2025 (terça) e as 20h00 do dia 13 de setembro de 2025 (sábado).

"Solicita-se, assim, aos condutores que circulem com especial precação na Rua do Visconde de Anadia, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua Brigadeiro Oudinot, Rua do Hospital Velho e nas passadeiras da Ponte do Mercado". CMF

Caso os trabalhos venham a terminar antes do prazo previsto, a circulação rodoviária será reposta com normalidade, acrescenta a nota de imprensa.

Durante a intervenção, é expressamente proibido o estacionamento de veículos na zona de intervenção, na respetiva envolvente imediata com exceção dos veículos afetos à mesma. A permanência de viaturas nos locais, dias e horas suprarreferidos ficará sujeita aos procedimentos legais aplicáveis, nomeadamente remoção por reboque. CMF

A autarquia agradece a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando-se à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública.

Para mais informações sobre alterações à circulação rodoviária, poderá ser consultada a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.