Vários feridos com faca no sudeste de França, agressor morto a tiro pela polícia

Várias pessoas foram hoje feridas com uma faca no centro da cidade de Marselha, no sudeste de França, tendo o suspeito sido morto a tiro pela polícia, adiantaram fontes policiais à agência AFP.

O agressor esfaqueou pelo menos quatro pessoas perto de um estabelecimento comercial perto do Porto Antigo, numa zona conhecida por ser um foco de tráfico de droga, antes de a polícia intervir rapidamente, de acordo com outra fonte policial.

O estado das vítimas não foi divulgado até ao momento.

Uma testemunha ocular, moradora do bairro, disse à agência noticiosa francesa AFP que a polícia chegou "muito rapidamente".

"Eles tentaram prendê-lo em frente a um restaurante de 'fast-food' e, em seguida, o homem tentou atacar um polícia com uma faca. O polícia gritou 'pare, pare'", acrescentou.

Outra testemunha disse ter visto um homem com "duas facas grandes de talho".

Seria "à priori uma briga na saída de um kebab [restaurante]", referiu uma fonte próxima do caso.

Todo o perímetro foi bloqueado por volta das 16:00 locais (menos uma hora em Lisboa), e duas linhas de elétrico foram interrompidas em parte do percurso, de acordo com a autoridade de transportes de Marselha.