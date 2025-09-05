1ª Campeonato de Futebol Amador de Corporações de Bombeiros da RAM arranca em Outubro
Iniciativa sem fins lucrativos reúne seis equipas de várias Associação Humanitárias de Bombeiros da Madeira
Pela primeira vez, disputar-se-á na Madeira o Campeonato de Futebol Amador de Corporações de Bombeiros da RAM.
Esta competição será realizada entre Outubro de 2025 a Maio de 2026, com os jogos a serem disputados no Campo do Clube Futebol Andorinha.
Este campeonato tem como objectivo "promover o desporto, a convivência saudável entre instituições e atletas, além de incentivar o espírito de equipa e a prática de actividades físicas".
Neste 1ª Campeonato de Futebol Amador de Corporações de Bombeiros participaram seis equipas de várias Associação Humanitárias da Região, nomeadamente: A.H. Bombeiros Voluntários Madeirenses, A.H. Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, A.H. Calheta, A.H. Câmara de Lobos, Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e Corpo de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.
Este evento visa "reunir corporações de bombeiros da Região Autônoma da Madeira", promovendo "o espírito de camaradagem, saúde e bem-estar entre os profissionais que diariamente se dedicam à protecção da comunidade", sublinha a organização.
Refira-se ainda que esta é uma iniciativa sem quaisquer fins lucrativos. Após o fim do campeonato, todo o valor e consumíveis destinar-se-á a ajudar as famílias identificadas pelo Programa de Ação Social da AbraçoJanota Associação, revertendo o valor em bens alimentícios e material escolar para as crianças.
Eis o calendário dos jogos: