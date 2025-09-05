1ª Campeonato de Futebol Amador de Corporações de Bombeiros da RAM arranca em Outubro

Pela primeira vez, disputar-se-á na Madeira o Campeonato de Futebol Amador de Corporações de Bombeiros da RAM.

Esta competição será realizada entre Outubro de 2025 a Maio de 2026, com os jogos a serem disputados no Campo do Clube Futebol Andorinha.

Este campeonato tem como objectivo "promover o desporto, a convivência saudável entre instituições e atletas, além de incentivar o espírito de equipa e a prática de actividades físicas".

Neste 1ª Campeonato de Futebol Amador de Corporações de Bombeiros participaram seis equipas de várias Associação Humanitárias da Região, nomeadamente: A.H. Bombeiros Voluntários Madeirenses, A.H. Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, A.H. Calheta, A.H. Câmara de Lobos, Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e Corpo de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Este evento visa "reunir corporações de bombeiros da Região Autônoma da Madeira", promovendo "o espírito de camaradagem, saúde e bem-estar entre os profissionais que diariamente se dedicam à protecção da comunidade", sublinha a organização.

Refira-se ainda que esta é uma iniciativa sem quaisquer fins lucrativos. Após o fim do campeonato, todo o valor e consumíveis destinar-se-á a ajudar as famílias identificadas pelo Programa de Ação Social da AbraçoJanota Associação, revertendo o valor em bens alimentícios e material escolar para as crianças.

Eis o calendário dos jogos: