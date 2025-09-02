O programa arranca a 3 de Setembro, com uma sessão dedicada à Estimulação Cognitiva, a decorrer na Junta de Freguesia do Caniço, entre as 18h30 e as 19h30. A participação é gratuita, mas requer inscrição obrigatória através do formulário online disponível aqui.

Segue-se, no dia 19, uma acção de informação no Salão da Assembleia Municipal do Funchal, entre as 15h e as 17h, sob o tema Demência e Envelhecimento Activo: Caminhos partilhados para cuidar com inovação e humanidade. O encontro contará com a participação da vereadora Helena Leal e será moderado por Paulo Milheiro. As palestras ficarão a cargo de Ana Lúcia Faria, que abordará “A Tecnologia e o Apoio na Demência”, e de Isabel Fragoeiro, que falará sobre “A Saúde Mental de quem cuida”. A entrada é gratuita, embora com lugares limitados.

No dia seguinte, 20 de Setembro, a Delegação da Madeira promove um passeio à Ilha das Aves, no Campanário, com transporte de autocarro, almoço buffet no restaurante Trianguloso, seguro e outras actividades incluídas. O custo é de 26 euros, sendo as inscrições obrigatórias até 12 de Setembro, através do telefone 291 772 021 ou do e-mail [email protected].

Já no dia 22, segunda-feira, a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos acolhe a iniciativa Demência: Um tema para todas as idades, entre as 10h e as 11h. O evento destina-se a famílias que vivem de perto com a doença, incluindo os membros mais jovens, e procura sensibilizar para a importância do cuidado e da compreensão. A participação é gratuita, mas com lotação limitada.

Por fim, a 27 de Setembro, regressa o Café Memória ao Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), entre as 09h30 e as 11h30. Este espaço de partilha e apoio para pessoas com demência e suas famílias contará com a presença de Isabel Fragoeiro, presidente da Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal.

Ao longo deste mês, a Alzheimer Portugal reforça o seu compromisso com a causa, oferecendo momentos de informação, partilha e convívio, sempre com o objectivo de promover um cuidado mais humano e inovador às pessoas com Alzheimer e às suas famílias.