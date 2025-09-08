Cinco mortos e vários feridos num ataque em Jesusalém Oriental

Dois atacantes mataram hoje a tiro cinco pessoas e fizeram vários feridos num cruzamento em Jerusalém Oriental, anunciaram os serviços de emergência israelitas.

Um porta-voz da polícia disse no canal 12 da televisão israelita que "dois terroristas foram neutralizados" após terem disparado e causado vários vítimas, sem especificar se os agressores foram mortos.

O ataque visou um autocarro, de acordo com os meios de comunicação israelitas, citados pela agência de notícias France-Presse (AFP).