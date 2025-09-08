Giorgio Armani homenageado com escultura de Moda Sustentável no Funchal

Uma escultura de moda sustentável foi criada, no Funchal, em tributo a Giorgio Armani, estilista que faleceu na semana passada. O ARTHub Madeira e o Art Center Caravel foram o 'palco' desta homenagem, que se concretizou no passado dia 6.

O ' Craft Happening', promovido pela Associação ARTE.M em colaboração com o Art Center Caravel e o ArtHub Madeira, integrou-se no projecto internacional CraftWork4All, apoiado pelo programa EuropaCriativa da União Europeia. Cerca de 50 participantes madeirenses acompanharam o processo ao longo de todas as fases, juntandose a 6 crafters internacionais (da Polónia, Ucrânia, Reino Unido e Itália).

À frente da criação final estiveram dois nomes de destaque: o britânico Nathan Slate, que vestiu estrelas como Lady Gaga, Rihanna e Naomi Campbell e que hoje privilegia processos criativos sustentáveis; e a madeirense Diana Quintal, fundadora da marca D\Backyard, finalista no Portugal Fashion e destacada pela Vogue Itália, atualmente ativa na Moda Madeira e em palcos internacionais.

A obra cruzou técnicas, terapias e colaborações como pintura têxtil sinestésica guiada pela artista italiana BSP e pela crafter ucraniana Tetyana, onde cores nasceram ao ritmo da música num exercício de arteterapia; borado colaborativo, conduzido pela crafter polaca Zofia Lisowska -clandestina.art e pela portuguesa Joana Martins, fundadora do atelier Artes d’Elfa, que acrescentou textura, poesia e identidade coletiva à superfície do tecido; e construção final da escultura, reunindo a comunidade criativa com Nathan Slate e Diana Quintal para dar vida a uma peça que funde moda, consciência e sustentabilidade.

Segundo o presidente da Associação ARTE.M e a directora artística do Art Center Caravel Svetlana Azernikova “esta criação é ao mesmo tempo uma homenagem à individualidade da moda, como Armani a entendia, e um alerta para os desafios urgentes da indústria têxtil — o desperdício, o excesso e a necessidade de um novo olhar sobre o vestir.”