Artistas criam escultura de moda hoje no Funchal em memória de Giorgio Armani

Hoje, no ArtHub Madeira (Rua D. Carlos I, 19 A, Funchal), será criada uma escultura de moda em homenagem ao falecido designer de moda Giorgio Armani, que morreu na passada quinta-feira.

Morreu o estilista Giorgio Armani O estilista Giorgio Armani morreu aos 91 anos, anunciou hoje o Grupo Armani, em comunicado.

A iniciativa junta dois designers de moda na Madeira: Nathan Slate (Reino Unido) e Diana Quintal – D\BACKYARD, que, em colaboração, irão conceber uma peça única dedicada à memória de Armani.

"Pode-se ser ou não adepto do seu estilo, mas é impossível ignorar o contributo imenso que deixou para a moda mundial e para a arte do vestuário", dizem os promotores da iniciativa

O projecto decorre no âmbito da cooperação internacional CraftWork4.0All. entre crafters promovida pela Associação ARTE.M Madeira e pelo ArtHub Madeira, com o apoio do programa Europa Criativa.

A criação da escultura acontecerá hoje, das 15 às 18 horas, nas instalações do ArtHub Madeira.

A entrada é livre.

Sobre os intervenientes

ARTE.M associação cultural e artística fundada em 2018, que desde 2015 desenvolve projetos artísticos e educativos na Madeira. A missão é promover a cultura, a educação artística e a expressão criativa, criando oportunidades para o desenvolvimento pessoal, o bem-estar e a aprendizagem ao longo da vida. Trabalha com artistas e artesãos locais e internacionais, organizando workshops, exposições, palestras e projetos sociais que estimulam a curiosidade, a criatividade e o pensamento independente.

Art Center Caravel, fundado em 2015 e localizado na Rua de Santa Maria no Funchal, reúne galeria, loja de artesanato e hub criativo. Em colaboração com a ARTE.M, desenvolve exposições, programas comunitários e residências artísticas, com um forte foco na inclusão, na sustentabilidade e na preservação do património cultural.

Nathan SLATE iniciou a sua jornada criativa como designer de moda em Essex, Inglaterra, tendo mais tarde estudado nas principais universidades de moda em Londres. Nos primeiros anos da sua carreira, trabalhou com designers de renome e vestiu ícones globais como Lady Gaga, Rihanna e Naomi Campbell. Nathan foi especialmente convidado para participar no CraftWork4.0All – Craft Happening no Funchal, um projecto internacional promovido pela Associação ARTE.M, que reúne 'crafters' de toda a Europa para promover a colaboração, o diálogo e a inovação no craft contemporâneo.

Diana Quintal, fundadora da marca D\Backyard, é artista de moda e têxtil, licenciada pela Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART). A sua jornada no mundo da moda começou cedo, com estágios nos Países Baixos e com a prestigiada designer portuguesa Susana Bettencourt, em Famalicão. Motivada pelo desejo de explorar o lado criativo e expressivo da moda, Diana cofundou a marca KDI com a designer Inês Gonçalves. Juntas, estrearam-se no Portugal Fashion, tornando-se finalistas na plataforma Bloom — um marco que assinalou a primeira aparição do seu trabalho na Vogue Itália. O seu projecto a solo, D\Backyard, é até hoje a sua criação mais pessoal e ousada — um espaço onde assume plenamente a sua visão enquanto designer independente.