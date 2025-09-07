Candidato do Chega pondera repensar oficinas de autocarros no Campo da Barca

O candidato do Chega à Junta de Freguesia de Santa Luzia diz ser urgente a requalificação da garagem de autocarros da Rodoeste, situada no Campo da Barca. Daniel Alves acredita que "com uma boa conversação as garagens e oficinas poderão trabalhar de forma mais eficiente sem incomodar os moradores da nossa freguesia".

A candidatura diz não querer criar constrangimentos ao operador económico, mas aponta que a infraestrutura naquele espaço tem-se revelado um "erro urbanístico", que resulta em "graves constrangimentos de trânsito e desconforto para os moradores".

"Ter ali uma oficina de reparação de autocarros, com o barulho constante e o fumo produzido, afecta seriamente a qualidade de vida dos residentes. Os funchalenses não podem continuar a ser reféns desta situação. Com civismo e espírito negocial vamos sentar-nos com a empresa para resolver a situação", compromete-se o candidato.

“Ter os autocarros ali é falta de visão política. Durante anos deixaram o Funchal preso a uma infraestrutura ultrapassada e desadequada. É tempo de agir com coragem e clareza”, sublinha Daniel Alves.

Nesse sentido, defende que a central seja substituída por "um modelo de transporte público eficiente, sustentável e verdadeiramente ao serviço das pessoas", eliminando fumos, barulhos e transtornos desnecessários para a população.

"É tempo de pensar nas pessoas, e não em manter problemas que só criam transtorno”, conclui