Projecto '#Vibes4U NoDrugs' sensibiliza no arraial de São Vicente

A Direcção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), desenvolve intervenções preventivas durante eventos nocturnos recreativos, como festas, arraiais e festivais.

O projecto em andamento, designado de '#Vibes4U NoDrugs', tem como foco sensibilizar os frequentadores do Arraial de São Vicente, para os riscos associados ao consumo excessivo de álcool e outras substâncias.

Esta iniciativa é levada a cabo por jovens voluntários universitários, com base na educação de pares, onde abordam os frequentadores do evento e assumem a tarefa de disseminar mensagens preventivas.

A concretização deste projecto resulta de colaborações estreitas com instituições como a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny, a Universidade da Madeira e a Polícia de Segurança Pública (PSP). Esta ação está inserida na Campanha '+ Verão ... Sem Drogas', promovida pela Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, através da Direcção Regional da Saúde (DRS).