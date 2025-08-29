CDU denuncia “escravatura dos tempos modernos” e exige combate à precariedade

A CDU afirmou, hoje, que a realidade laboral na Região Autónoma da Madeira é "marcada pela repressão de direitos e pela precariedade", assemelhando-se a uma “escravatura dos tempos modernos”. Esta situação "poderá ser agravada caso avance o pacote laboral que o Governo da República (PSD/CDS) pretende implementar", alertou Ricardo Lume, na sequência de uma jornada de contacto com trabalhadores na zona do Lido.

"O aumento da precariedade laboral, a desregulação dos horários de trabalho, os baixos salários e a repressão laboral são realidades cada vez mais evidentes no mundo do trabalho, que têm de ser denunciadas e combatidas”, afirmou o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal.

Ricardo Lume, citado em nota de imprensa, diz ainda ter sido reportado à CDU, durante esta jornada, que "existem administrações de unidades hoteleiras que coagem os seus trabalhadores a assinar o Banco de Horas, prometendo como contrapartida um bónus salarial. Contudo, após a assinatura desses acordos, os trabalhadores são informados de que a bonificação lhes será retirada caso exerçam direitos fundamentais em situações de doença, acidentes de trabalho ou parentalidade".

Esta prática "constitui clara repressão e ataque aos direitos laborais", sublinha a CDU.

Lume evidenciou ainda que “a par desta realidade, o Governo da República PSD/CDS apresentou um pacote laboral que é uma autêntica declaração de guerra aos trabalhadores, aprofundando a precariedade, a desregulação de horários, perpetuando os baixos salários e atacando direitos colectivos e liberdades sindicais".

"A unidade e a luta organizada dos trabalhadores são fundamentais para travar o pacote laboral do Governo, garantir estabilidade no emprego, assegurar o respeito pelos direitos e alcançar o aumento dos salários, condição essencial para uma vida melhor", reforça o candidato.