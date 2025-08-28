Nova Direita denuncia problema com esgotos nas zonas altas do Funchal

A Nova Direita esteve esta tarde no Lombo do Jamboeiro, em São Roque, para "responder um pedido de ajuda" de um munícipe relativamente a um problema na rede de esgotos junto à sua moradia.

Em comunicado, o partido faz saber que "existe um esgoto público a céu aberto", junto à entrada de uma residência, no troço novo da estrada que liga aquele sítio ao Galeão, tendo a situação já sido reportada aos serviços da Câmara Municipal do Funchal há dois meses, sem que o problema tenha sido resolvido pela autarquia, com o coordenador da Nova Direita na Região a apontar que a edilidade empurra a responsabilidade para a empresa que abriu a estrada.

Paulo Azevedo, na missiva remetida à comunicação social, diz que "isto é jogar o problema para os outros resolverem", lembrando que poderá estar em causa "um atentado à saúde pública". Reforça, por isso, que é "dever" da Câmara notificar a empresa para resolver a situação.

"Como já é de esperar, estas atitudes por parte da CMF, que não tem resposta de imediato para dar à população, é caso para perguntar o que andam lá a fazer", interroga-se o também candidato da Nova Direita ao municiípio do Funchal.

Paulo Azevedo diz que "se não houver uma resposta musculada por parte da CMF", será apresentada uma queixa "às entidades competentes por atentado à saúde pública". "Já basta de tratar a população desta forma", reforça, dizendo que "quem gere este departamento da CMF não gostaria de ter uma situação destas em frente à sua porta e ter que lavar a rua para poder sair de casa".

