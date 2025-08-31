ADN denuncia "injustiça social na atribuição de apoios à natalidade"

O ADN - Madeira veio, hoje, a público alertar para aquilo que considera uma uma situação de "injustiça social na atribuição de apoios à natalidade", nomeadamente "nos casos em que os jovens pais têm de viver na casa dos seus progenitores, de outros familiares ou até de amigos devido à falta de habitação disponível na RAM".

"Já não bastava a falta de habitação e valorização profissional, os nossos jovens madeirenses veem-se agora novamente penalizados com a recusa de apoios à natalidade (por exemplo, abono), quando inseridos num agregado familiar anfitrião que cuja média salarial esteja acima dos critérios de atribuição dessas ajudas perante a Segurança Social", expõe o coordenador regional do partido em comunicado de imprensa.

Miguel Pita considera ainda que o critério de atribuição de subsídios de apoio à natalidade é "mais vantajoso e facilitado" no casos dos imigrantes. Situação que, a seu ver, explica "o fenómeno de existirem cada vez mais nascimentos de filhos de imigrantes, do que de pais nascidos na RAM".

O ADN - Madeira critica também a Segurança Social por, em 2024, ter "investido 237 mil euros em subsídio ao aborto, em detrimento de verdadeiros incentivos a quem quer ter filhos", bem como "todas as dezenas de milhares de euros anuais atribuídos em subsídios autárquicos e governamentais ao Lobby LGBTQIA+ que em nada contribui para o aumento da natalidade".