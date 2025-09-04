 DNOTICIAS.PT
Cliente perde os sentidos em supermercado no Funchal

Bombeiros Sapadores prestam assistência após suspeita de ataque epiléptico

Uma mulher sentiu-se mal e perdeu os sentidos esta quinta-feira no supermercado do centro comercial Plaza Madeira, no Funchal.

Elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ao local para prestar assistência. A vítima terá sido acometida de um ataque epiléptico.

