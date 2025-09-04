Cliente perde os sentidos em supermercado no Funchal
Bombeiros Sapadores prestam assistência após suspeita de ataque epiléptico
Uma mulher sentiu-se mal e perdeu os sentidos esta quinta-feira no supermercado do centro comercial Plaza Madeira, no Funchal.
Elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ao local para prestar assistência. A vítima terá sido acometida de um ataque epiléptico.
