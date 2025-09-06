Helicóptero accionado devido a queda na vereda do Cais do Sardinha

Os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados, ao início da tarde, para o resgate de uma mulher, na vereda do Cais do Sardinha, no Caniçal.

Ao que tudo indica, a senhora, de nacionalidade estrangeira, terá sofrido uma queda a meio do percurso, apresentado suspeita de fractura na perna direita. Por tal motivo, foram accionados os meios da corporação local, bem como o helicóptero que se encontra afecto ao Serviço Regional de Protecção Civil.

Este é um resgate que ainda se encontra em curso. No entanto, tudo indica que a vítima deverá ser transportada para o heliporto do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela, de onde seguirá para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.