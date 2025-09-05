Turista resgatada após queda na Vereda da Penha D’Águia

Uma turista, do sexo feminino e com cerca de 50 anos, foi resgatada, ao início desta tarde, na vereda da Penha d’Águia, no Faial, depois de ter sofrido uma queda que lhe provocou suspeitas de fratura num pé.

O alerta mobilizou os Bombeiros Voluntários de Santana, que destacaram para o local seis operacionais e duas viaturas. Devido à dificuldade de acesso ao trilho e ao estado da vítima, foi igualmente accionado o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil para apoiar a operação.

A mulher foi posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para receber maiores cuidados médicos.

Com uma altura próxima dos 600 metros, a Vereda da Penha de Águia é uma das rotas de montanha mais procuradas na Região. No entanto, este trilho não pertence ao conjunto de percurso recomendados pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).