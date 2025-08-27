Protecção Civil da Madeira regista 34 falsos alarmes desde 1 de Junho

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira registou 34 falsos alarmes para incêndios rurais (30%), de um total de 114 ocorrências desde 1 de Junho, quando se iniciou o Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais.

De acordo com dados fornecidos à agência Lusa pela Proteção Civil, dos 114 registos de incêndio rural, entre 1 de Junho e domingo, 77 (68%) foram em período diurno e 37 (32%) em período noturno.

Foram empenhados 1.738 operacionais dos agentes de protecção civil e 422 meios técnicos, indica o Serviço Regional de Protecção Civil, referindo que o meio aéreo de combate a incêndios de que a região dispõe foi mobilizado 46 vezes.

O helicóptero totalizou oito horas e 44 minutos de voo e efetuou 19 descargas naquele período.

O tempo médio de chegada do primeiro meio ao local foi de 14 minutos e 20 segundos, sendo que o objectivo fixado era um máximo de 20 minutos.

O tempo médio de resolução das ocorrências foi de 31 minutos e 19 segundos, adianta a Protecção Civil, referindo que o objectivo era que não ultrapassasse os 90 minutos.