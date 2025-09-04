Protecção Civil de Lisboa corrige número de vítimas mortais para 16

A Proteção Civil de Lisboa corrigiu hoje o número de vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória, que é afinal de 16 e não de 17, como divulgado esta manhã.

"Com base nas fontes disponíveis, foi informado o falecimento de duas vítimas, durante esta noite, nos hospitais. Esta informação não está correta, tendo-se apurado uma duplicação de um registo, pelo que se corrige e esclarece que faleceu uma pessoa esta noite no Hospital de São José, havendo assim a lamentar 16 vítimas mortais, e não 17 como informado esta manhã", refere uma nota da responsável pela Proteção Civil de Lisboa enviada à agência Lusa.

Margarida Castro Martins lamenta ainda o lapso.

Numa atualização feita à Lusa pelas unidades de saúde durante a manhã, o Hospital de São José recebeu cinco feridos graves, dos quais um morreu durante a noite, um está nos cuidados intensivos e os restantes três estão com a situação controlada.

O Hospital de Santa Maria indicou ter atendido oito feridos, cinco dos quais já tiveram alta, estando os restantes três divididos pela pediatria (uma criança, sem gravidade), um nos cuidados intensivos e um no serviço de observação da urgência.

Ao São Francisco Xavier chegaram três feridos, um dos quais está em estado crítico e foi submetido a uma cirurgia ainda na quarta-feira, e dois estão politraumatizados e encontram-se ainda internados (dois portugueses e uma sul-coreana).

O Hospital Amadora Sintra recebeu dois feridos que já tiveram alta e a Cascais chegou uma mulher com ferimentos ligeiros que também já teve alta.

Quanto às 15 vítimas mortais declaradas no local do acidente, Margarida Castro Martins disse hoje de manhã que são sete homens e oito mulheres, todos adultos, incluindo estrangeiros.

A diretora municipal disse então não ter ainda informação sobre a sua nacionalidade ou idade, sendo essa uma competência do Ministério Publico, que validará e divulgará a informações, tanto às famílias como à Comunicação Social.

Os corpos das vítimas mortais foram transportados para o Instituto de Medicina Legal, onde os trabalhos ainda decorrem, envolvendo três equipas, esclareceu a responsável hoje de manhã.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.