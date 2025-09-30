Partido da Terra propõe novo quartel para os Bombeiros Sapadores do Funchal

A candidatura do Partido da Terra – MPT à Câmara Municipal do Funchal anunciou esta terça-feira, 30 de Setembro, a sua proposta de construir um novo quartel para os Bombeiros Sapadores do Funchal durante o próximo mandato autárquico, caso venha a ser eleito nas eleições de 12 de Outubro.

Em nota emitida, a candidatura destaca a ambição de apresentar "melhores condições físicas, mais meios humanos e mais equipamentos de protecção e resposta, garantindo que esta corporação essencial para a segurança do concelho passa finalmente a ter o respeito e as condições que merece".

Sabemos que um novo quartel implica financiamento estruturado, planeamento rigoroso e candidaturas a fundos europeus. Mas é um objectivo prioritário para o nosso mandato 2025-2029. Os Bombeiros Sapadores do Funchal não podem continuar a ser esquecidos nem instrumentalizados para fins políticos. O MPT reafirma que estará, como sempre, do lado de quem arrisca a vida para salvar a dos outros. MPT

O partido refere ainda que teve um papel activo no processo de regularização dos vencimentos em atraso da corporação, na Assembleia Municipal do Funchal.