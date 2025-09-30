Laboratório de Metrologia da Madeira assinala o seu 25.º aniversário

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa pelas 15h30 desta quarta-feira, 1 de Outubro, nas comemorações do 25.º Aniversário do Laboratório de Metrologia da Madeira (LMM), que terão lugar nas suas instalações, no Parque Empresarial da Cancela. O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, também estará presente.

Em nota emitida, o Executivo Madeirense sublinha que, ao longo dos últimos 25 anos, o LMM tem assumido um papel "determinante no apoio às empresas e instituições da Região, assegurando a qualidade e a precisão das medições e contribuindo para o fortalecimento da confiança nos processos de certificação e de controlo metrológico".

A celebração desta efeméride simboliza o reconhecimento "do profissionalismo, da dedicação e da competência de todos os que contribuíram para o sucesso e a consolidação do Laboratório de Metrologia da Madeira".

O Laboratório de Metrologia da Madeira Dr. José Agostinho Gomes Pereira de Gouveia ocupa um edifício de três pisos, no Parque Empresarial da Cancela, com uma área total de 2.000 m². A infra-estrutura visa promover a qualidade na Região Autónoma da Madeira, prestando serviços no domínio da Metrologia Legal. O edifício compreende três zonas distintas, nomeadamente a laboratorial, com laboratórios de massa, pressão, volume e ensaios de taxímetros; a de promoção e divulgação da qualidade, que inclui um pequeno museu de metrologia e um auditório destinado a ações de informação e promoção da qualidade; e a de gabinetes técnicos, onde se encontram instalados os serviços de apoio ao Laboratório e à Indústria.

O Laboratório actua nos domínios da Massa, Pressão, Volume, Tempo e Distância.