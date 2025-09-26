Madeira assinala Dia Mundial do Turismo com várias actividades

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, preparou um vasto programa de actividades, a decorrer na Madeira e no Porto Santo, para assinalar o Dia Mundial do Turismo.

Conforme nota de imprensa, durante todo o dia de amanhã, serão distribuídos brindes diversos e produtos típicos nos sete Postos de Informação Turística da Região: Funchal (Avenida Arriaga e Vidamar), Aeroporto Internacional da Madeira, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Ponta do Sol.

Turismo celebrado com várias actuações de grupos folclóricos

Estão também previstas várias atuações de grupos folclóricos, nomeadamente no Funchal, na Praça do Povo (Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, às 11 horas, e Grupo de Folclore de MonteVerde, às 15h30) e na Placa Central da Avenida Arriaga (Grupo Folclórico Juvenil da Camacha, às 13 horas), em Santa Cruz, no Piso das Chegadas do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo (o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, às 11 horas, o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, às 15 horas), na Ponta do Sol, na Avenida 1.º de Maio (Grupo de Folclore da Ponta do Sol, Às 15h30), em Santana, nas Casas Típicas junto à Câmara Municipal de Santana (Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana, às 12h15) e no Porto Santo, no Largo do Pelourinho (Grupo de Folclore do Porto Santo, às 18 horas).

Neste sábado, as entradas serão gratuitas nos: Museu de Arte Sacra, Museu Quinta das Cruzes, Casa-Museu Frederico de Freitas, Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, Museu de História Natural do Funchal e Museu da Eletricidade “Casa da Luz” (Funchal), MIM - Museu de Imprensa da Madeira (Câmara de Lobos), Museu Etnográfico da Madeira (Ribeira Brava), Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira (Calheta), Museu da Baleia (Machico), Museu do Porto Santo e dos Descobrimentos Portugueses (Porto Santo). Também haverá entrada livre no Centro Cultural Universo das Memórias João Carlos Abreu (com visitas guiadas em português e inglês às 10 e as 16 horas), no Centro Cultural Quinta Magnólia e no Solar do Aposento (São Vicente), no Roseiral da Quinta do Arco (Arco de São Jorge) e na Quinta Palmeira (Porto Santo).

Destaque-se ainda uma visita guiada em inglês, às 12 horas, nas Adegas de São Francisco (Funchal), o acesso aos espaços ajardinados do Parque Temático da Madeira (Santana), visitas aos Engenhos do Norte (Porto da Cruz) e também à Sociedade dos Engenhos da Calheta.

“O Dia Mundial do Turismo é um momento para reconhecer a importância deste sector, motor da economia e valorizador da cultura e identidade da Região. O programa preparado reflecte a diversidade da oferta madeirense e porto-santense, proporcionando experiências autênticas que aproximam residentes e visitantes”. Secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus

Na mesma nota, Eduardo Jesus destaca ainda o compromisso com a sustentabilidade e a inovação, alinhado com a estratégia regional de certificação do destino, transição verde e reforço da competitividade. “Celebrar esta data é, afirma, reafirmar a força do turismo e a hospitalidade que distingue a Madeira e o Porto Santo”, acrescenta.

O Dia Mundial do Turismo é assinalado anualmente a 27 de setembro, desde 1980, com o objetivo de sensibilizar para a importância do turismo enquanto motor de desenvolvimento económico, social, cultural e político a nível global. Para este ano, o tema proposto pela ONU Turismo para as comemorações é "Turismo e transformação sustentável", sublinhando o contributo essencial do setor para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).