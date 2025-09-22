Venda de casas na Madeira cai 18% no 2.º trimestre de 2025

A venda de casas na Madeira dá claros sinais de diminuição no volume de vendas e no número de casas, registando o segundo trimestre consecutivo a descer, agora no 2.º trimestre de 2025 em -18% face ao 1.º trimestre, depois deste ter caído 40% face ao 4.º trimestre de 2024.

No total, foram transaccionados 792 imóveis no valor global de 217,8 milhões de euros, sendo de realçar que há um crescimento nos imóveis existentes (usados), mas uma quebra significativa nas casas novas, ocorrendo tanto a nível trimestral como homólogo no número de casas, embora no valor bem acima dos registados antes.

Assim, entre Abril e Junho de 2025 foram vendidas 152 casas novas no valor de 62,5 milhões de euros e 640 casas existentes no valor de 155,2 milhões de euros, quando no 1.º trimestre de 2024 tinham sido vendidos 280 alojamentos novos por 106,2 milhões de euros e 614 alojamentos existentes no valor de 159,4 milhões de euros.

Os dados foram divulgados esta manhã pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).