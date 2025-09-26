Teleférico do Funchal prepara a maior intervenção em 25 anos de actividade

A empresa Teleféricos da Madeira vai avançar, em 2026, com uma intervenção de modernização e requalificação avaliada em cerca de quatro milhões de euros.

O anúncio foi feito, esta tarde, pelo administrador Ricardo Pinto Correia, à margem da cerimónia da entrega da Distinção Turística Municipal, promovida pela Câmara do Funchal no âmbito do Dia Mundial do Turismo.

De acordo com o responsável, a paragem da infra-estrutura está prevista para o primeiro trimestre de 2026, entre Janeiro e Abril, e terá a duração aproximada de três meses. "É uma intervenção já programada, a primeira desta dimensão em 25 anos de operação, que incidirá sobretudo na estação do Funchal, na substituição do cabo e na actualização tecnológica do sistema", explicou, reforçando que será a maior paragem de sempre deste meio de transporte. "À excepção de algumas paragens pontuais, devido ao mau tempo, nunca ficamos tanto tempo parados", frisou.

Teleféricos da Madeira galardoada, esta tarde, com a 'Distinção Turística Municipal' do Funchal

Apesar de sublinhar que o actual cabo "está em bom estado", Ricardo Pinto Correia destacou que a empresa realiza exames magnéticos mensais para garantir a sua segurança, mas que optará por instalar um modelo mais moderno, "que proporcionará maior conforto e confiança aos passageiros". Além disso, a obra incluirá também melhorias na eficiência energética e na sustentabilidade ambiental do teleférico.

"Também nos Teleféricos a tecnologia evoluiu bastante. Neste momento já há novos produtos, novos materiais, novos componentes que se podem ter neste Teleférico e que não só o tornarão mais confortável, mais seguro e mais ecológico também, porque há menos desempenho de energia e, portanto, vamos também tocar nessa vertente", referiu.

A empresa Teleféricos da Madeira, inaugurada em 2000, foi distinguida, esta tarde, pela autarquia do Funchal pelo "contributo para a mobilidade, dinamização económica e promoção do turismo" na Região.

A segurança, a qualidade da infra-estrutura e a valorização dos trabalhadores foram apontados como os principais pilares da operação da empresa, que actualmente emprega 32 pessoas. "É importante que estejamos com a consciência tranquila que fizemos e estanmos a fazer o nosso melhor trabalho para que o Teleférico do Funchal seja uma infra-estrutura de primeira linha e referência a nível nacional e internacional", sublinhou.

No balanço da actividade, Ricardo Pinto Correia revelou que no ano passado a infra-estrutura transportou 1,1 milhões de passageiros, prevendo um crescimento de 5 a 10% em 2025.