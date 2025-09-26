Teleférico do Funchal prepara a maior intervenção em 25 anos de actividade
Infra-estrutura vai fechar para uma profunda remodelação no 1.º trimestre de 2026
A empresa Teleféricos da Madeira vai avançar, em 2026, com uma intervenção de modernização e requalificação avaliada em cerca de quatro milhões de euros.
O anúncio foi feito, esta tarde, pelo administrador Ricardo Pinto Correia, à margem da cerimónia da entrega da Distinção Turística Municipal, promovida pela Câmara do Funchal no âmbito do Dia Mundial do Turismo.
De acordo com o responsável, a paragem da infra-estrutura está prevista para o primeiro trimestre de 2026, entre Janeiro e Abril, e terá a duração aproximada de três meses. "É uma intervenção já programada, a primeira desta dimensão em 25 anos de operação, que incidirá sobretudo na estação do Funchal, na substituição do cabo e na actualização tecnológica do sistema", explicou, reforçando que será a maior paragem de sempre deste meio de transporte. "À excepção de algumas paragens pontuais, devido ao mau tempo, nunca ficamos tanto tempo parados", frisou.
Apesar de sublinhar que o actual cabo "está em bom estado", Ricardo Pinto Correia destacou que a empresa realiza exames magnéticos mensais para garantir a sua segurança, mas que optará por instalar um modelo mais moderno, "que proporcionará maior conforto e confiança aos passageiros". Além disso, a obra incluirá também melhorias na eficiência energética e na sustentabilidade ambiental do teleférico.
"Também nos Teleféricos a tecnologia evoluiu bastante. Neste momento já há novos produtos, novos materiais, novos componentes que se podem ter neste Teleférico e que não só o tornarão mais confortável, mais seguro e mais ecológico também, porque há menos desempenho de energia e, portanto, vamos também tocar nessa vertente", referiu.
A empresa Teleféricos da Madeira, inaugurada em 2000, foi distinguida, esta tarde, pela autarquia do Funchal pelo "contributo para a mobilidade, dinamização económica e promoção do turismo" na Região.
A segurança, a qualidade da infra-estrutura e a valorização dos trabalhadores foram apontados como os principais pilares da operação da empresa, que actualmente emprega 32 pessoas. "É importante que estejamos com a consciência tranquila que fizemos e estanmos a fazer o nosso melhor trabalho para que o Teleférico do Funchal seja uma infra-estrutura de primeira linha e referência a nível nacional e internacional", sublinhou.
No balanço da actividade, Ricardo Pinto Correia revelou que no ano passado a infra-estrutura transportou 1,1 milhões de passageiros, prevendo um crescimento de 5 a 10% em 2025.