ARDITI assinala 32.º aniversário

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação assinala este ano o seu 32.º aniversário.

“Celebrar 32 anos é celebrar as pessoas que nos trouxeram até aqui e reafirmar o nosso compromisso com o futuro. Queremos continuar a ser uma instituição que transforma conhecimento em valor para a sociedade”, sublinha Rui Caldeira, presidente da ARDITI, em nota emitida à imprensa.

A mesma nota realça que, "ao longo destas três décadas, a ARDITI tem escrito uma história feita de investimento estratégico, inovação e retenção de talento na Região". Uma história que, conforme acrescenta, "honra o passado, actua no presente e se projecta com confiança nos desafios e oportunidades do futuro".

Por fim diz que o futuro da ARDITI "será de consolidação e ousadia".