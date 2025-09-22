ARDITI assinala 32.º aniversário
A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação assinala este ano o seu 32.º aniversário.
“Celebrar 32 anos é celebrar as pessoas que nos trouxeram até aqui e reafirmar o nosso compromisso com o futuro. Queremos continuar a ser uma instituição que transforma conhecimento em valor para a sociedade”, sublinha Rui Caldeira, presidente da ARDITI, em nota emitida à imprensa.
A mesma nota realça que, "ao longo destas três décadas, a ARDITI tem escrito uma história feita de investimento estratégico, inovação e retenção de talento na Região". Uma história que, conforme acrescenta, "honra o passado, actua no presente e se projecta com confiança nos desafios e oportunidades do futuro".
Por fim diz que o futuro da ARDITI "será de consolidação e ousadia".
- Reforçar as infraestruturas de investigação, ampliando a capacidade operacional em mar profundo, automação e inteligência artificial.
- Impulsionar a transição digital e ecológica, internamente e como apoio às empresas regionais, através de projetos como o SIH e o Digital Islands.
- Aumentar o número de investigadores, combatendo a precariedade e assegurando a continuidade da excelência institucional.
- Fomentar a transferência de conhecimento para a economia regional, transformando inovação em produtos, serviços e políticas públicas com impacto directo nas comunidades da Madeira e do Porto Santo.
- Apoiar a Região na resposta a grandes desafios globais: mudança climática, conservação da biodiversidade marinha, poluição e resíduos, transição energética, economia azul, segurança alimentar e saúde.