Cristiano Ronaldo assinala o Dia Nacional da Arábia Saudita

23 de Setembro é o Dia Nacional da Arábia Saudita, que comemora a unificação do reino. O Al Nassr mostra o treinador Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo a assinalar a data. CR7 deixou, assim, o seu testemunho de como é viver na Arábia.

”É um lugar fantástico para morar, é um país seguro. A Liga é boa, é o nosso trabalho vir aqui jogar futebol e eu adoro estar aqui, a minha família adora estar aqui. É um grande país, as escolas são boas, o turismo é muito bom. Recomendo que as pessoas que não conhecem a Arábia Saudita vir visitar porque o turismo é fantástico e a cultura é incrível”, sublinhou Ronaldo.