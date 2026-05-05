Dois aviões ambulância aterram em Cabo Verde para socorrer cruzeiro Hondius

Dois aviões ambulância aterraram nas últimas horas na Praia, Cabo Verde, para levar para os Países Baixos três pessoas do navio Hondius, de entre sete afetadas por uma doença respiratória grave, anunciaram as autoridades cabo-verdianas.

O transporte de emergência inclui dois tripulantes com sintomas leves, que aguardam resultados de análises ao sangue, e um passageiro assintomático, mas que partilhou cabine com uma das três vítimas mortais durante a viagem de cruzeiro que partiu da Argentina e atravessou o Atlântico Sul durante abril com 147 pessoas.

Segundo o último ponto de situação feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), entre os sete casos identificados (incluindo as mortes), contabilizam-se cinco casos suspeitos e dois confirmados em laboratório de infeção com hantavírus.

Na Praia, a transferência das três pessoas (duas dos Países Baixos e uma do Reino Unido) "deverá ocorrer nas próximas horas através de dois aviões ambulância, em articulação com as autoridades nacionais e internacionais competentes", referiu Ângela Gomes, diretora-nacional de Saúde de Cabo Verde, em conferência de imprensa, ao início da noite.

A operação de transporte "está a ser preparada com a máxima segurança", referiu, reiterando que "não existe qualquer risco para a população em terra", ou seja, o risco sanitário é considerado "baixo".

"Até ao momento, não foi registada qualquer nova ocorrência envolvendo outros ocupantes da embarcação", que permanecem em quarentena, disse, acrescentando que, "concluído o processo, o navio deverá retomar a viagem", em direção às ilhas Canárias ou Países Baixos.

O barco fundeou no domingo, na capital cabo-verdiana, recebendo assistência por pessoal médico com fatos de proteção e sem nenhum desembarque, como medidas de precaução, numa operação articulada a nível internacional.