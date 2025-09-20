Rubina Leal enaltece papel do CS Marítimo no 115.º aniversário do clube

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enalteceu o papel do Club Sport Marítimo na celebração dos 115 anos do clube. Rubina Leal sublinhou a importância desta instituição desportiva para a Região, afirmando que esta "assume-se como uma referência identitária da Madeira, sendo um símbolo de união, de orgulho e de perseverança das suas gentes ao longo de várias gerações".

"A celebração dos 115 anos do clube constitui também o reconhecimento do trabalho realizado na formação de crianças e jovens em diversas modalidades, promovendo a disciplina, a dedicação e o espírito de equipa, contribuindo para o desenvolvimento desportivo e humano da região", indica nota enviada à imprensa.

Na ocasião, ressalvou-se o papel social do clube, reforçado pelo Colégio do Marítimo, "uma instituição de ensino de referência, que alia a prática desportiva à excelência académica". "O clube é ainda responsável por despertar paixões através do futebol, mobilizando milhares de adeptos na Madeira, no continente e nas comunidades emigrantes espalhadas pelo mundo, assumindo-se como uma verdadeira bandeira da Região Autónoma da Madeira", aponta.