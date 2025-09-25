Novo Datacenter da Madeira previsto para o 1.º semestre de 2026

O Governo Regional tem em execução, através da EMACOM, empresa do Grupo Empresa de Electricidade da Madeira, a construção do novo Datacenter da Administração Pública, certificado com Tier 3, localizado nas Virtudes, junto à actual subestação eléctrica. Este equipamento servirá toda a Administração Pública Regional e integra-se num conjunto estratégico que inclui um datacenter redundante em Machico (Água de Pena) e um sistema de Disaster Recovery no Porto Santo.

Na visita ao local, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas afirmou as obras devem estar concluídas e em funcionamento durante o primeiro semestre de 2026.

A nova subestação ocupará uma área muito menor, graças aos equipamentos modernos, permitindo maior eficiência. O data center garante a segurança das novas bibliotecas digitais, armazenando toda a informação do serviço público regional com redundância e previsões de backup em caso de calamidade. Estamos claramente a construir o futuro da informação e das comunicações na nossa Região. Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas

Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da Empresa de Electricidade da Madeira, Francisco Taboada, explicou a razão da escolha do local. "Será um novo centro tecnológico e uma nova centralidade do Funchal, não só na área de electricidade, mas também nas telecomunicações e dados, no data center", sublinhou, reforçando que está "estrategicamente localizada" próxima das subestações da Virtudes e do Amparo, e dos cabos provenientes da Central de Vitória, "garantindo operação 24 horas por dia".

"A nova subestação permitirá reduzir a área ocupada para cerca de um terço e renovar o edifício onde se encontram os equipamentos tecnológicos actuais. Criará espaço para três serviços da Empresa de Electricidade, os contadores inteligentes, o transporte e a distribuição de energia e os serviços de telecomunicações, incluindo a rede das três operadoras activas na Madeira.

A nova Subestação das Virtudes, em conjunto com a subestação do Amparo, serão os pontos de alimentação estratégicos do Novo Hospital Central e Universitário da Madeira que disporá ainda de uma terceira ligação de redundância a partir da Central Térmica da Vitória.