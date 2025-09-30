Centro Comunitário da Quinta Falcão - 'Casa Azul' acompanha 90 utentes

O Centro Comunitário da Quinta Falcão - 'Casa Azul', projecto social da Associação Garo(u)ta do Calhau, acompanha, actualmente, 90 utentes, com idades compreendidas entre os 10 e os 89 anos, sendo que 22 são crianças e jovens e 68 adultos e idosos, revelou esta terça-feira, 30 de Setembro, o Governo Regional.

Em nota emitida, o Executivo Madeirense destaca que a instituição oferece diversas actividades, tais como dança sénior, inclusão digital, aulas de teatro, estimulação cognitiva, aulas de ginástica, artes plásticas e ainda sessões individualizadas de psicologia, tendo como foco principal promover a integração e o desenvolvimento social de grupos sociais mais desfavorecidos e em situações de risco.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 12 horas desta quarta-feira, 1 de Outubro as instalações do 'Casa Azul', localizadas no Bairro da Quinta Falcão, que beneficiou de obras de ampliação, num investimento de 95 mil euros, 75 mil euros dos quais foram financiados pelo Instituto de Segurança Social da Madeira.