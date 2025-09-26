Centros de Dia são fundamentais para retardar o internamento em lares

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, sublinhou a relevância dos Centros de Dia no acompanhamento e bem-estar da população idosa, defendendo que estas respostas sociais são fundamentais para retardar, tanto quanto possível, o internamento em lares.

Em visita à Casa do Povo de São Roque, que dispõe de um Centro de Dia com capacidade para 50 utentes, a governante reforçou que “os Centros de Dia são uma resposta extraordinária: asseguram cuidados, companhia e atividades aos nossos idosos, permitindo que regressem ao seu lar ao final do dia e promovendo um envelhecimento ativo e saudável”.

Na nota remetida à imprensa, Paula Margarido acrescentou que os testemunhos recolhidos junto dos utentes confirmam a importância desta resposta: “É esta também a vontade dos idosos, que nos manifestaram a sua satisfação e alegria por frequentarem este espaço, onde se sentem acompanhados e valorizados.”

A secretária regional esteve acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves e pela diretora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz. A visita teve igualmente como objetivo ouvir a direção da Casa do Povo e auscultar os próprios utentes, reforçando a proximidade entre Governo e instituições.

Criada em 2004, a Casa do Povo de São Roque garante diariamente atividades que estimulam as competências físico-cognitivas, combatem o isolamento social e oferecem momentos de convívio e bem-estar, contribuindo para uma melhor qualidade de vida de 50 idosos.