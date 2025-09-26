Apanha das açucenas é "momento de união comunitária"

Esta sexta-feira, 26 de Setembro, a tradição voltou a cumprir-se, na freguesia do Campanário, com a apanha das açucenas para o arraial do Bom Despacho que se realiza no fim-de-semana.

Este costume não é apenas um evento, mas um momento de união comunitária, fé e esforço partilhado, refere a autarquia em nota à imprensa.

Esta madrugada que antecede o arraial deste fim-de-semana, centenas de pessoas dirigiram-se às serras da freguesia vizinha, Quinta Grande, para colher a açucena, uma flor silvestre de cor branco-rosada que é a rainha da ornamentação da festa.

Após a colheita, seguiu-se um convívio e o cortejo onde as pessoas descem a serra transportando as flores em cestos e molhos. O trajeto é animado por música tradicional e um espírito contagiante.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Nascimento, destacou a envolvência desta tradição que se cria na comunidade local, sendo um momento de convívio entre locais e visitantes.

“É de louvar o espírito de entreajuda que se cria para a ocasião. Isto é preparado com dias de antecedência por um grupo de pessoas que se empenha e se dedica para manter viva esta bonita tradição”. Ricardo Nascimento

O cortejo culminou na Capela do Bom Despacho, onde as açucenas são usadas para decorar o templo e os seus arredores, num ato de devoção e trabalho em grupo. A tradição cumpre-se, passando de geração em geração, e marca o início oficial de um dos arraiais mais acarinhados pela população.