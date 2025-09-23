1,2 milhões de euros para apoiar a Santa Casa da Misericórdia de Machico

A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou hoje, na cerimónia que assinalou os 25 anos da inauguração do edifício-sede da Santa Casa da Misericórdia de Machico, o papel essencial desta instituição no apoio à população do concelho.

Para garantir esta resposta, o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, assegura anualmente à instituição uma cooperação superior a 1,2 milhões de euros, abrangendo o lar, o centro de dia, o apoio domiciliário, a creche, o pré-escolar, entre outros serviços.

"Este apoio é um sinal claro de reconhecimento pelo vosso trabalho e, sobretudo, um compromisso: estaremos sempre ao vosso lado", afirmou Paula Margarido, que representou o Presidente do Governo Regional na cerimónia.

Com quase cinco séculos de história, a Santa Casa da Misericórdia de Machico, fundada em 4 de Julho de 1529, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social e parceira estratégica do Governo Regional na garantia da qualidade e sustentabilidade dos cuidados prestados.

Se recuarmos no tempo, encontramos quase cinco séculos de história. A Santa Casa de Machico inscreve-se nessa grande corrente de solidariedade que, desde o século XVI, escolheu servir os mais pobres, os frágeis e os esquecidos. Ao longo de gerações, manteve-se fiel à sua matriz: cuidar com humanidade — e com fé — de quem mais precisa Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Entre as respostas sociais da instituição, actualmente presidida por Nélia Martins, destacam-se a Estrutura Residencial para Idosos, com capacidade para 77 pessoas (36 das quais comparticipadas pelo Instituto de Segurança Social da Madeira), um Centro de Dia para 50 idosos, um Centro Comunitário para 40 utentes, além de creche, infantário, Centro Médico e de Reabilitação e Polo Sócio-Comunitário.