Fogo em mato levou 24 operacionais à Quinta Grande

Um incêndio deflagrou esta manhã numa zona de mato, no sítio da Vera Cruz, na Quinta Grande, em Câmara de Lobos.

Para o local seguiram 24 operacionais, nomeadamente os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e os Bombeiros Sapadores do Funchal, assim como a Polícia de Segurança Pública.

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil também foi accionado.