Salvador Martinha faz rir no Centro de Congressos

O comediante Salvador Martinha subiu esta noite ao palco do Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, para 'destilar' o humor irónico e satírico da sociedade, num tom crítico que caracteriza o seu estilo, com o seu espectáculo "Aura Super Jovem".

Na plateia, uma casa bem composta de um público que aproveitou para relaxar em sonoras gargalhadas e aplausos merecidos do artista de stand-up comedy. Deram seguramente o seu tempo e dinheiro por bem empregues.

Refira-se que nos últimos anos, Salvador Martinha dedicara muito do seu talento ao 'streaming' e com o podcast 'Ar Livre', entre outros trabalhos deste actor e guionista multitalentos, regressando este ano ao 'stand-up' cinco anos depois.

Este novo espectáculo 'Aura Super Jovem', aborda o passar da juventude, agora que, com 42 anos, "o tempo passa depressa e que a ampulheta virou". Um sentimento que muitos dos presentes seguramente se identificaram.

Na primeira parte do espectáculo, actuou o humorista Duarte Pita Negrão.

Este foi mais um espectáculo promovido pelo DIÁRIO e patrocinado pelo CC Forum Madeira, que celebra este ano 20 anos.