Pedro Rodrigues acompanha requalificação da Escola Secundária de Francisco Franco

O secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, visitou esta quarta-feira, 24 de Setembro, as obras de requalificação que decorrem na Escola Secundária de Francisco Franco.

Iniciada em Setembro, a intervenção integra um conjunto de medidas de eficiência energética previstas para várias escolas da Região Autónoma da Madeira, com o objectivo de modernizar os edifícios e melhorar o seu desempenho energético.

Durante a visita, Pedro Rodrigues destacou que a empreitada abrange 70 salas de aula, numa escola frequentada por cerca de dois mil alunos, os quais "irão beneficiar de melhores condições de conforto térmico e acústico e de um ambiente mais eficiente em termos energéticos".

O governante sublinhou ainda a importância da iniciativa no contexto da estratégia regional para a sustentabilidade, referindo que as obras permitirão "uma redução de cerca de 50% no consumo energético do edifício escolar".

“Este é um investimento não só na qualidade das infra-estruturas escolares, mas também na sustentabilidade ambiental e na eficiência energética. Estamos a criar melhores condições para alunos, professores e funcionários, enquanto contribuímos para um futuro mais sustentável", afirmou Pedro Rodrigues, acrescentando ainda que as obras fazem parte de um "conjunto mais vasto de intervenções que estamos a realizar em todo o parque escolar da Região Autónoma da Madeira, com o objetivo de modernizar, requalificar e tornar as nossas escolas mais eficientes e adaptadas às exigências actuais”.

Entre os trabalhos em curso encontram-se a substituição de sistemas de iluminação, a instalação de painéis fotovoltaicos para autoconsumo (sem baterias), bombas de calor, sistemas solares térmicos, substituição de vãos envidraçados por caixilharia com corte térmico e colocação de tetos falsos acústicos com isolamento térmico. Estão ainda previstas pinturas, intervenções na rede de águas e outros trabalhos complementares de construção civil.

A obra representa um investimento de cerca de 2,4 milhões de euros (IVA incluído), com um prazo de execução de 300 dias. A intervenção está enquadrada no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito da estratégia nacional de promoção da eficiência energética em edifícios públicos.