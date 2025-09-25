Cláudia Perestrelo propõe apoios às famílias para reverter a queda da natalidade em Santana

Num concelho marcado pelo envelhecimento da população e pela diminuição do número de nascimentos, a candidata do PSD à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, defende a implementação de medidas concretas de apoio às famílias e incentivo à natalidade.

É fundamental que sejam assumidas medidas concretas de apoio às famílias e de incentivo à natalidade. Medidas essas que passem, por exemplo, pelo reforço das ajudas que já hoje são asseguradas pelo Executivo Municipal mas que, no nosso entender, podem ir mais além, nomeadamente através da criação de novas respostas sociais a quem tem filhos e que muitas vezes precisa de garantir-lhes ocupação no dia-a-dia, em segurança, enquanto estão a trabalhar", referiu, reforçando com a importância da construção de um Centro Comunitário em Santana, precisamente para apoiar as famílias com filhos em idade escolar.

"O meu compromisso é majorar e melhorar aqueles que são os apoios que são dados às famílias com crianças pequenas – que já existem mas que precisam de ser reforçados – até para termos aqui uma maior justiça social, tratando de forma diferente aquilo que é diferente", explica a candidata, comprometendo-se a aumentar o valor que é atribuído a cada família em função do número de filhos. "Ou seja, a nossa ideia é manter os atuais 200 euros para quem tem um filho, 250 euros para dois, 275 euros para três e, a partir do quarto filho, atribuir 300 euros", explica Cláudia Perestrelo, vincando que esta é uma medida importante e com impacto direto no orçamento familiar.

Já sobre o novo Centro Comunitário a construir, a candidata é perentória ao afirmar que Santana precisa de um Executivo mais sensível às dificuldades com quem as famílias se confrontam no seu quotidiano. "Para além da Escola, é importante que sejam criados espaços onde as nossas crianças possam realizar atividades, conviver e ocupar o seu tempo livre em segurança, enquanto os seus pais trabalham", frisa.

Cláudia Perestrelo que, ainda a este nível, insiste na necessidade de cumprir aquela que é uma das suas grandes bandeiras: o reforço da oferta de Habitação. "Estamos em crer que a aposta decisiva que pretendemos cumprir quanto à oferta de habitação, especialmente destinada também aos casais mais jovens, é também uma boa medida para incentivarmos o reforço da natalidade no nosso concelho e é desta forma integrada que devemos olhar para um problema que importa resolver, assegurando, por um lado, o reforço dos apoios e a criação de novas respostas e, por outro, garantindo as condições dignas para que as pessoas possam, em Santana, instalar-se e constituir família", remata.