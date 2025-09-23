Cordão humano assinala Dia Internacional da Paz nos Jardins do Bairro do Hospital

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visita hoje, pelas 10 horas, a Associação Centro Luís de Camões, no Funchal.

O programa inclui a visita às diferentes valências da instituição — Centro de Convívio, Apartamentos SAS, Loja Social dos 3R’s, Mercearia Social, Sede e Centro Comunitário, com o intuito de contactar com utentes e inteirar-se dos projectos em curso.

O ponto alto da iniciativa terá lugar às 11h15, nos Jardins do Bairro, com a realização de um cordão humano simbólico, que assinala o Dia Internacional da Paz, celebrado a 21 de Setembro último.

A acção envolverá utentes da instituição e alunos da Escola EB1 da Cruz de Carvalho, culminando com um minuto de silêncio e a largada de três balões biodegradáveis, representando as três gerações — criança, adulto e idoso — como expressão de união e esperança na construção de um mundo melhor.

O programa encerra com a entrega de uma lembrança e um lanche-convívio no mesmo local.

A Associação Centro Luís de Camões, fundada em 1992 como Instituição Particular de Solidariedade Social, tem como lema “Existimos, para e pela inclusão social”. Com três décadas de actuação, dedica-se à promoção da inclusão e da cidadania, tendo como valores centrais a equidade, a responsabilidade social e a coesão.

A sua intervenção abrange toda a Região Autónoma da Madeira, com maior incidência no concelho do Funchal, e desenvolve-se através de três valências principais: o Centro de Convívio de São Pedro, o Serviço de Apoio Social (SAS) e o Centro Comunitário, que integra a Mercearia Social, a Loja Social e o Espaço de InterAjuda Técnica (EIT).

A missão da instituição passa por apoiar e capacitar pessoas e famílias, promovendo a autonomia na gestão dos seus recursos e na construção dos seus projetos de vida. Através de projectos de educação, formação, lazer e cidadania, a associação procura estimular competências, fomentar a participação activa dos utentes e democratizar o acesso ao conhecimento, à arte e à cultura.

Ainda esta terça-feira, pelas 18 horas, a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude participa na uma sessão comemorativa da inauguração da Santa Casa da Misericórdia de Machico, que irá decorrer no salão polivalente do edifício sede daquela instituição.

Paula Margarido irá representar o presidente do Governo Regional da Madeira. Na ocasião estarão igualmente presentes outras entidades, nomeadamente: a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, o presidente da União das Misericórdias, Provedores das Misericórdias da Madeira, membros dos órgãos sociais e ex-membros, assim como, demais entidades civis e religiosas.

O programa de celebração é aberto a toda a comunidade, e contará com as intervenções institucionais e momentos musicais, nomeadamente os Amigos da Música e o Grupo Folclórico de Machico.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária.

11h00 A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos. Integram a Conferência dos Representantes dos Partidos os Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e os Presidentes dos Grupos Parlamentares do PSD, JPP, PS e CH e Deputados das Representações Parlamentares do CDS/PP e lL.

11h00 Conferência de imprensa de apresentação do ‘Calheta – Green Market Madeira’, no salão nobre da Câmara Municipal da Calheta.

16h30 O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visita as obras, já concluídas, da rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, no sítio do Garachico, Câmara de Lobos. São 700 metros, que beneficiam diretamente 100 moradores, num investimento que ascende a 400 mil euros.

11h00 A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal promove uma conferência de imprensa, que se irá realizar no Caminho do Engenho Velho, junto ao Campo de Futebol do Regimento de Guarnição n.º 3 (Quartel), na freguesia de São Martinho.

16h30 A CDU realiza uma iniciativa para abordar a política de habitação da CMF, junto ao Plaza Shopping, no Funchal (do lado da Avenida Calouste Gulbenkian).

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 23 de setembro, Dia Internacional das Línguas Gestuais:

1817 - Espanha e Reino Unido ratificam o acordo que prevê a abolição do tráfico de escravos.

1822 - É assinada a Constituição que divide o poder em três domínios: Poder executivo - dado ao Rei, passando a monarquia a ter os poderes limitados; Poder legislativo - que fica o cargo das Cortes, que faziam as leis e que, ao mesmo tempo, controlavam o poder executivo; Poder judicial - concedido aos juízes. Sob estes três princípios é jurada e promulgada a Constituição por D. João VI a 01 de outubro, dando origem à 1.ª Constituição portuguesa constituída por 240 artigos.

1835 - Morre, com 33 anos, o compositor italiano Vincenzo Bellini.

1846 - Descoberta de Neptuno pelo astrónomo francês Urbain Jean Joseph Le Verrier e pelo astrónomo britânico John Couch Adams.

1848 - Começa a produção da pastilha elástica, nos Estados Unidos, com fins comerciais.

1913 - Roland Garros, piloto francês, efetua a primeira travessia aérea do Mediterrâneo.

1919 - Fundação do Clube de Futebol Os Belenenses, em Belém, Lisboa.

1926 - Nasce o compositor e saxofonista de jazz norte-americano John William Coltrane, autor de "Blue Train".

1932 - Unificação da Arábia Saudita, com a junção dos reinos de Nejd e Hejaz.

1933 - O Decreto-Lei n.º 23048, emitido pela Presidência do Conselho-Sub-Secretariado de Estado das Corporações e Previdência Social e publicado no Diário do Governo nº. 2171933, promulga o Estatuto do Trabalho Nacional que prevê a abertura das Casas do Povo e a constituição de Grémios e Sindicatos corporativos.

1939 - Morre, com 83 ano, Sigmund Freud, neurologista austríaco e fundador da psicanálise.

1941 - II Guerra Mundial / Holocausto. Começam as execuções com gás no campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia ocupada pelas forças nazis.

1962 - Tem início o I Congresso da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), na Tanzânia.

1971 - É assinada a Convenção de Montreal, que complementa as convenções de Tóquio e da Haia sobre a pirataria aérea.

1973 - Morre, aos 69 anos, o poeta chileno Pablo Neruda, ex-diplomata e Prémio Nobel da Literatura em 1971.

1987 - Portugal defende, na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), "a observância do princípio fundamental e inquestionável da autodeterminação" para a população de Timor-Leste.

- Morre, com 60 anos, o cineasta e coreógrafo norte-americano Robert Louis Fosse, Bob Fosse, realizador do musical "All that Jazz".

1988 - A atleta Rosa Mota, campeã mundial da maratona, conquista a Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul.

1992 - É concluído o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, originalmente para acolher a sede da Presidência Portuguesa da Comunidade Económica Europeia (CEE) e posteriormente para desenvolver atividade cultural.

1996 - Morre, com 60 anos, a escultora portuguesa Dorita Castel-Branco.

1997 - 200 pessoas são assassinadas em Bentalha, sul da Argélia. É o segundo maior massacre em cinco anos de conflito.

1999 - O Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia aprova em Viena, Áustria, a proposta de criação de um Tribunal Criminal internacional para os crimes em Timor-Leste.

2001 - Realizam-se as primeiras eleições legislativas na Região Administrativa Especial de Macau.

2002 - A Bélgica legaliza a eutanásia para doentes terminais sem cura. É o 10.º país a regulamentar a prática de morte assistida.

2003 - A União Europeia aprova em Estrasburgo, França, a disponibilização de 48,5 milhões de euros a Portugal, no quadro do Fundo de Solidariedade, para a recuperação dos prejuízos causados pelos incêndios florestais.

2006 - Morre, com 84 anos, Malcolm Arnold, compositor britânico, Óscar pela música original do filme "A Ponte do Rio Kwai".

2007 - Cerca de 20.000 pessoas, entre civis e monges, manifestam-se em Rangum, a maior cidade da Birmânia (atual Myanmar), em apoio à líder da oposição Aung San Suu Kyi, acentuando a pressão sobre a Junta Militar no poder.

- Morre, com 84 anos, o mímico francês Marcel Marceau, conhecido em particular pelo seu personagem Bip, inspirado no ator e cineasta inglês Charlie Chaplin (1889-1977).

2009 - O médico-cirurgião Eduardo Barroso é distinguido na sessão de abertura do 19.º Congresso da Associação Internacional de Cirurgiões, Gastrenterologistas e Oncologistas (IASGO), em Pequim, China, pelo contributo nos domínios das doenças e da cirurgia hepáticas.

- Gripe A (H1N1). A ministra da Saúde, Ana Jorge, confirma a primeira morte por gripe A em Portugal. Um homem, de 41 anos, internado no Hospital de Santo António em processo de rejeição de um rim.

- Morre, com 77 anos, José Falcão e Cunha, antigo ministro do Emprego e da Segurança Social no XII Governo Constitucional de Aníbal Cavaco Silva, e antigo secretário-geral do PSD. - Morre, com 97 anos, Osman Ertugrul Osmanoglu, o mais velho membro da antiga dinastia otomana, último neto vivo de um sultão otomano e encarado como o chefe dos membros ainda vivos da dinastia.

2010 - Morre, aos 90 anos, Fernando Riera, treinador chileno de futebol que orientou o Benfica, conquistando três títulos, o Sporting, o FC Porto e o Belenenses. Foi também técnico do Boca Juniors e do Deportivo da Corunha.

2011 - A cantora cabo-verdiana Cesária Évora anuncia o fim da carreira.

- O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas apresenta ao secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, em Nova Iorque, Estados Unidos, o pedido de admissão como membro de pleno direito do Estado da Palestina à ONU.

- Morre, aos 73 anos, José Niza, médico, poeta, compositor e político.

2013 - Morre, com 88 anos, António Ramos Rosa, poeta, ensaísta e tradutor. Prémio Pessoa 1988, Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores 1989 e Prémio Sophia de Mello Breyner 2005.

2014 - Morre, aos 51 anos, Elsa Mangue, cantora moçambicana vencedora do Prémio de Música Rádio França Internacional 1987.

2015 - O Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e o n.º 1 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Timoleon Jimenez, também conhecido como Timochenko, anunciam, em Havana, Cuba, um acordo considerado decisivo para a paz entre as partes.

- O presidente executivo do grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, demite-se no seguimento do escândalo sobre a acusação de a empresa ter falseado os dados sobre as emissões dos seus carros a gasóleo.

2019 - O primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, assina uma resolução governamental sobre a adoção pela Rússia do Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa, assinado por 195 países.

- O argentino Lionel Messi conquista pela sexta vez o título de melhor jogador do ano da FIFA, prémio agora denominado 'The Best', em Milão, Itália.

- Morre, aos 38 anos, Wang Meiyu, ativista chinês preso por ter pedido publicamente a demissão do Presidente chinês, Xi Jinping, e a realização de eleições livres.

2020 - Morre, aos 93 anos, Juliette Gréco, cantora e ícone da canção francesa que cantou Léo Ferré, Jacques Prévert e Serge Gainsbourg, entre outros.

2021 - Covid-19. O primeiro-ministro, António Costa, anuncia que o país está condições de avançar para a terceira fase do plano de alívio de restrições apresentado em 29 de julho. Portugal passa do atual estado de contingência para a situação de alerta a partir de 01 de outubro, com a reabertura de espaços de diversão noturna, na restauração e espetáculos acabam os limites de lotação e de horários, e a obrigatoriedade de uso de máscara é apenas para casos pontuais.

- O ex-presidente do Governo Regional da Catalunha, Carles Puigdemont, é detido na Sardenha pela polícia italiana.

- Morre, com 76 anos, Manuel Maia, arqueólogo e historiador, um dos fundadores do Museu da Lucerna, em Castro Verde, Beja.

- Morre, aos 80 anos, Pee Wee Ellis, saxofonista norte-americano, diretor musical da estrela da soul James Brown no final dos anos de 1960, considerado um dos arquitetos da música funk pelos arranjos e composições revolucionárias em temas como 'Cold Sweat' e 'Say It Loud - I'm Black and I'm Proud', também trabalhou com Van Morrison.

2022 - O Laboratório de Análises de Dopagem de Lisboa recupera a acreditação, quatro anos depois de ter sido revogada, por decisão do comité executivo da Agência Mundial Antidopagem.

- Iniciam-se os referendos sobre a anexação pela Rússia nas regiões separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk (leste) e nas áreas sob ocupação russa nas regiões de Kherson e Zaporijia (sul), enquanto decorre a ofensiva militar de Moscovo contra a Ucrânia.

- O presidente da Comissão de Inquérito da ONU que analisou bombardeamentos russos a áreas civis, execuções, tortura, maus-tratos e violência sexual sobre a Ucrânia, Erik Mose, num primeiro relatório feito perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas afirma que "foram cometidos crimes de guerra" no país desde a invasão da Rússia em fevereiro.

- O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, comunica que no encontro que teve com o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu para a China utilizar a sua influência para demover o Presidente russo, Vladimir Putin, da retórica sobre a utilização de armas de destruição maciça.

- O ciclista António Morgado sagra-se vice-campeão mundial júnior de fundo nos Mundiais de ciclismo de estrada, que decorreram em Wollongong, na Austrália, sendo batido ao 'sprint' pelo alemão Emil Herzog.

- Morre, aos 88 anos, Louise Fletcher, atriz norte-americana, cujo desempenho como enfermeira cruel e calculista em "Voando sobre um ninho de cucos", valeu-lhe o Óscar de Melhor Atriz em 1975.

2023 - Morre, aos 85 anos, Manuela Teixeira, doutorada em Educação, presidente do Sindicato dos Professores da Zona Norte e da Federação Nacional de Sindicatos de Professores, criada no seio da UGT e mais tarde da Federação Nacional de Educação (FNE).

PENSAMENTO DO DIA

A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do género humano. Por isso não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti John Donne (1572-1631), poeta e escritor inglês

Este é o ducentésimo sexagésimo sétimo dia do ano. Faltam 99 dias para o termo de 2025.