Dia Mundial do Jornalismo: o acesso à informação credível

Este domingo, dia 28 de Setembro, assinala-se o Dia Mundial do Jornalismo, no qual a Associação Portuguesa de Imprensa integra a campanha internacional. Um dia comemorado a nível global, dedicado a celebrar o jornalismo baseado em factos e a destacar o papel crucial que este desempenha na nossa sociedade. Visa demonstrar como o jornalismo responsável e transparente pode salvar vidas, combater a desinformação, promover justiça social e, ainda, dar voz às comunidades.

Garantir o acesso à informação é assegurar um dos direitos humanos, fundamental à formação de cidadãos críticos e à promoção de uma sociedade mais justa. Negar esse direito é colocar em risco a própria democracia e abrir espaço para a desinformação e a ignorância.

“A crise mundial de informação constitui uma ameaça grave para a prosperidade económica e o progresso humano." Painel de Alto Nível sobre os meios de comunicação social de interesse público.

Numa carta aberta, o Painel de Alto Nível sobre os meios de comunicação social de interesse público, que inclui dois laureados com o Prémio Nobel, manifesta uma preocupação no facto das actuais economias estarem cada vez mais “vulneráveis a informações que não são independentes nem precisas”. Segundo os especialistas, os jornalistas independentes e os órgãos de comunicação social deparam-se, agora mais do que nunca, com o desafio de manter a credibilidade e a confiança da sociedade, tendo em conta o avanço das inteligências artificiais. O grupo salientou que, em 2024, cerca de 90 países foram alvo de campanhas coordenadas por estados estrangeiros com o objectivo de distorcer a percepção e opinião pública.

“Sem informação fiável, não é possível enfrentar os desafios económicos, sociais e ambientais mais urgentes do nosso dia-a-dia.” Painel de Alto Nível sobre os meios de comunicação social de interesse público.

O problema da inteligência artificial

A expansão das tecnologias de inteligência artificial está, cada vez mais, a contribuir para a proliferação destes fenómenos, tornando ainda mais difícil conter a disseminação de conteúdos falsos. À medida que essas tecnologias se tornam mais sofisticadas e acessíveis, os órgãos de comunicação social enfrentam novos riscos e desafios.

O jornalismo de interesse público oferece uma fonte vital dessa informação, sendo capaz de denunciar e expor a corrupção, capacitar os agentes económicos a tomarem decisões conscientes, ampliar vozes silenciadas e promover a responsabilidade social.

A inteligência artificial generativa (IA Generativa) oferece novas possibilidades que vão além da realização de tarefas, sem auxílio humano. A sua capacidade de gerar uma linguagem, seja escrita, visual ou auditiva, torna-a uma ferramenta poderosa, mas potencialmente perigosa para o jornalismo.

“A democracia está em jogo, porque uma sociedade sem um entendimento comum do que é verdade não pode fazer escolhas informadas. Indivíduos que confiam numa distorção enganosa do jornalismo originalmente independente e preciso, correm o risco de se perderem num ‘pântano tóxico de meias-verdades’”, diz o artigo escrito por Liz Corbin, directora de notícias da União Europeia de Radiodifusão.

O papel fundamental dos jornalistas

O acesso à informação pública constitui um recurso imprescindível para o exercício do jornalismo. Neste contexto, os jornalistas assumem-se como mediadores, que abrem espaço para que os cidadãos disponham de informação fidedigna. Cabe-lhes, igualmente, impedir que temas de interesse público sejam relegados ao silêncio e, por isso, são pilares fundamentais na defesa da transparência e na promoção de uma sociedade mais informada. Por trás de uma notícia importante, há perguntas difíceis que tiveram de ser colocadas.

O jornalismo não se trata apenas de um trabalho. É, também, um bem público.

O que pode ser feito em prol do jornalismo credível

Segundo o director-geral adjunto de Comunicação e Informação da UNESCO, é fundamental que os governos apoiem o jornalismo de qualidade ao aplicar as leis de acesso à informação.

A valorização do jornalismo credível é um dos grandes desafios da actualidade e depende de uma confiança mútua. Estes profissionais carregam o dever de serem claros e transparentes e a sociedade tem de estar disposta a valorizar, reconhecer e apoiar esse trabalho.

Celebrar o Dia Mundial do Jornalismo é reconhecer a importância dos profissionais que trabalham diariamente para informar com ética, coragem e responsabilidade.