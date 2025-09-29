Prevenção é a ‘palavra de ordem’ no Dia Mundial do Coração

A médica Filipa Silva indica que não existe um nível seguro no consumo de álcool, pelo que o conselho passar por não o consumir. A prevenção é, no fundo, a palavra de ordem, neste Dia Mundial do Coração.

O evento ‘Cuidar do Coração é cuidar da Vida’, está a decorrer no espaço IDEIA da Assembleia Legislativa da Madeira. É uma iniciativa que se insere nas celebrações do Dia Mundial do Coração. A ‘conversa’ sobre o coração, denominada ‘Fatores de risco e prevenção das doenças cardiovasculares’, está a ser moderadas pelo jornalista Élvio Passos, do DIÁRIO.

A doença renal crónica é um dos factores de risco para o coração, até porque os factores de risco para ambos são os mesmos. As análises periódicas são, por isso, uma necessidade.

Uma alimentação saudável, com frutas, legumes e produtos da época, com ervas aromáticas ao invés do sal, reveste-se de especial importância, até porque contribui para que não exista excesso de peso. A ela alia-se ainda a prática de exercício físico, que pode ser praticada com modalidade que nos digam mais do que apenas comunicar.

A depressão pode apresentar-se como um factor de risco para a saúde vascular, pelo que o convívio social pode contribuir para esbater. Além disso, é importante procurar ajuda em casa de necessidade.

Por fim, a inflamação, uma resposta do nosso sistema imunitário, quando mantida por um longo tempo, não é benéfica.