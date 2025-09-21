Madeira com céu nublado e possibilidade de aguaceiros até meio da tarde

A previsão meteorológica para a ilha da Madeira aponta para um céu geralmente muito nublado, com boas abertas durante a tarde. Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, sobretudo até meio da tarde, incidindo com maior intensidade na vertente Norte e nas terras altas.

De acordo com o IPMA, o vento soprará fraco a moderado, de Nordeste, até 30 km/h, podendo atingir 40 km/h nas terras altas durante a manhã.

Nas zonas mais elevadas, regista-se ainda uma ligeira descida da temperatura. Na região do Funchal e Porto Santo, a temperatura máxima será de 25 graus, enquanto a mínima rondará os 20 graus.

O estado do mar apresenta ondulação de Nordeste na costa Norte, com ondas entre 1,5 e 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas sopram de sueste, com alturas entre 1 e 1,5 metros, especialmente na parte Leste da ilha. A temperatura da água do mar varia entre 23 e 24 graus.