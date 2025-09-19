Céu muito nublado e aguaceiros para este sábado
As previsões do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, neste sábado, dia 20 de
Setembro de 2025, apontam períodos de céu
muito nublado.
Aguaceiros, mais prováveis nas terras altas durante a tarde
e que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada.
Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.
Pequena descida de temperatura, em especial da máxima.
Para o Funchal, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado.
Possibilidade de ocorrência de aguaceiros a partir da tarde.
Vento fraco (inferior a 15 km/h).
ESTADO DO MAR:
Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 metro, aumentando
para 1 a 1,5 metros no final do dia.
Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.
Temperatura da água do mar: 23/24ºC