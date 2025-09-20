IPMA prevê céu muito nublado e aguaceiros para a Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá este domingo períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado ou encoberto a partir do fim da manhã.

Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir do fim da manhã.

O vento será fraco a moderado (10 a 35 km/h) de Leste/Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha, em especial a partir do fim da manhã.

Prevê-se uma descida de temperatura, mais acentuada nas terras altas. No Funchal, a máxima deverá atingir os 27 graus e a mínima os 21 graus. Já no Porto Santo, a previsão aponta para uma máxima de 25 graus e uma mínima de 20 graus.

Na Costa Norte, esperam-se ondas de Noroeste com cerca de 1 metro, aumentando para 1 a 1,5 metros no final do dia. Na Costa Sul, as ondas deverão manter-se inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar varia entre 23 e 24 graus.